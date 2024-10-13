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اذاعة جيش الاحتلال: اصابة 25 جنديا منذ صباح اليوم في 3 معارك مختلفة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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