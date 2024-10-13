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مجاهدو سرايا القدس يفجرون آليتين عسكريتين للاحتلال أثناء توغلهما في شارع السكة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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