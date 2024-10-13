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السلطة القضائية الإيرانية تدين جرائم الكيان الصهيوني

السلطة القضائية الإيرانية تدين جرائم الكيان الصهيوني
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير أن الجهاز القضائي الإيراني اتخذ كامل الإجراءات اللازمة لإدانة الكيان الصهيوني وسیواصل جهوده في هذا الصدد مستخدما كافة الأدوات القانونية وفقا للقوانين الدولية.

العالم إيران

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الجهاز القضائي الإيراني اتخذ كامل الإجراءات اللازمة لإدانة الكيان الصهيوني ومستمر في ذلك مستخدما كافة الأدوات القانونية وفقا للقوانين الدولية.

وأضاف أن: التحدي الرئيس في هذا الاتجاه هو الهياكل الدولية التي تخدم مصالح الاستكبار بالدرجة الأولى لأنه في كثير من الحالات يتم ترتيب المنظمات الدولية لتحقيق أهداف القوى الكبرى والمتغطرسة ولهذا السبب يصعب الاعتماد فقط على هذه المؤسسات لتحقيق حقوق الشعوب المضطهدة في فلسطين وغزة ولبنان وغيرها من الدول المضطهدة.

وتابع أن الحل الأساسي للتعامل مع هذا الوضع هو صحوة ووحدة المسلمين في جميع أنحاء العالم والمطلب الجماعي لحكام المسلمين من المنظمات الدولية هو قطع علاقات الدول الإسلامية مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أنه يمكن لهذه الإجراءات أن تساعد في محاسبة هذا الكيان وتوفير الأرضية لتخلص العالم منه.

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