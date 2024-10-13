بالفيديو.. الجمهورية الاسلامية ترفع شعار دعم المقاومة في وجة الاحتلال

العالم - مراسلون

منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران كانت القضية الفلسطينية محض اهتمام ايراني واسع، قطع العلاقة مع الكيان المحتل وتحويل سفارته في طهران الى الحكومة والقادة الفلسطينيين كانت اولى الخطوات التي اتخذتها ايران في دعم القضية الفلسطينية، واستمرت باعلان الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي من قبل مفجر الثورة الامام الخميني الراحل ومنذ ذلك الحين كانت ايران الداعم والحاضن الاساسي للمقاومة الفلسطينية، وهذا ما اعلن عنه قادة المقاومة الفلسطينية بشكل مستمر.

منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى من المقاومة الفلسطينية في 7 اكتوبر 2023، شكل نقطة تحول اساسية في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ولم تعد الطلقة الفلسطينية وحيدة منذ ذلك التاريخ، اصبحت جبهات اسناد شريكا وداعما لقضية الفلسطينية. فيما أكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمها الكامل لهذه العملية منذ انطلاقها واعتبرتها تأتي في اطار الدفاع المشروع للفلسطينيين بعد 76 عاما من الاحتلال والاعتداءات والانتهاكات.

فان العمليات العسكرية الايرانية تحت عنوان عملية الوعد الصادق ١ و ٢ أكدت جدية الجمهورية الاسلامية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن مبادئ الثورة ليشهد كل العالم مشهد لم يتلقاه الكيان المحتل منذ نشاته، وادخلت ايران السكينة على قلوب المظلومين في فلسطين وشهدت دول المنطقة فرحة عارمة ومسيرات شعبية احتفالا ومباركة بهذه الضربات والهجمات الايرانية .

وبعد التهديدات الاسرائيلية بعد عملية وعد الصادق 2 كان الرد الايراني متمثلا بالقيادات والشعب اقوى من كل التهديدات فيما حضرت مئات الالاف في صلاة الجمعة في طهران بحضور قائد الثورة الاسلامية في ايران والتي سميت بـ "جمعة النصر" وكانت ارسال رسائل تحدي واضحة المعالم للعدو الصهيوني بأن الايراني لايبالي بالتهديدات وسيقف إلى جانب المقاومة اللبنانية والفلسطينية.

وبعد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وشعبها وقيادتها، كان العنوان الاساسي محاصرة لبنان برا وجوا وبحرا فيما كسرت الجمهورية الاسلامية هذا الحصار عبر زيارة وزير خارجيتها عباس عراقجي إلى بيروت حاملا دعوات القيادة والشعب الايرانية إلى لبنان بالصمود والتصدي والانتصار. فيما استمرت التحديات الايرانية عبر زيارة رئيس مجلس الشوري الايراني والذي قاد طائرته في اجواء بيروت، معلنا ان الدعم الايراني كان وسيستمر لكل فصائل وقوى محور المقاومة في وجه الاحتلال.