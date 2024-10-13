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طائرتان للاحتلال تنقلان جنوداً من جنوب لبنان إلى مستشفيات حيفا + فيديو

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

نقلت طائرتان عسكريتان "إسرائيليتان" اليوم الأحد، جنوداً من جنوب لبنان إلى مستشفى في مدينة حيفا المحتلة.

العالم - الاحتلال

ووفق وسائل اعلام عبرية، فقد تم نقل 7 جنود إسرائيليين على الأقل إلى المستشفيات من جراء حدث أمني صعب عند الحدود الشمالية مع لبنان.

مروحيات الاحتلال تنقل قتلاه ومصابيه

ولم تُصرح وسائل الاعلام عن وجود قتلى من بين المصابين، أو حالتهم الصحية.

وتتواصل المعارك على الحدود مع لبنان بين المقاومة الإسلامية التي تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة على الحدود، وتُلحق بهم خسائر فادحة.

وقال حزب الله إن مجموعة من المقاومة هاجمت قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية ببلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وأضاف أن الاشتباكات مستمرة مع قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية.

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