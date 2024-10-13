رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم تدين تجاسر الصهاينة على آية الله السيستاني

العالم – إيران

وجاء في بيان رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم: إن إهانة وتهديد المرجع الشيعي في العراق آية الله العظمى السيدعلي السيستاني (دام ظله) من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي هو عار وعمل مشين في جبين هؤلاء المجرمين الغاصبين السيئة.

ورأت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم في بيانها أن تزايد جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة وخاصة غزة، وكذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن بالإضافة إلى اغتيال شخصيات العالم الإسلامي، ما هو إلا دليل يأس وعجز هذا الكيان الهمجي الغاشم قاتل الأطفال.

وفي هذا البيان أدانت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم بشدة وبشكل قاطع هذه الوقاحة والتطاول على المرجعية المقدسة، طالبة من المفكرين الأحرار في العالم، وخاصة الشخصيات العلمية، الدفاع عن وجود المرجعية الدينية الشيعية المقدسة عبر الإدانة و الرد بحزم على هذة الإهانات والتهديدات بحق هذه المرجعية المقدسة.