الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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وسائل اعلام عبرية: سماع دوي انفجارات في حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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