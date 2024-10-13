فرانشيسكا ألبانيز : "إسرائيل" ترتكب في جباليا مجزرة جديدة

العالم _ فلسطين المحتلة

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت ألبانيز في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، "يُقتل الناس جماعات وفرادى في جباليا ومخيمها، وسط قسوة وسادية لا توصف، على يد جلادين "إسرائيليين" مستعدين لخطة الإبادة الجماعية باستخدام أسلحة ودعم غربي".

وأضافت "يذهلني الاعتقاد بأننا نعرف ما تفعله إسرائيل، ولا يمكننا إيقافه وبالنظر إلى ما كنا عليه قبل 100 عام، فلم يتم تحقيق الكثير من التقدم".

ولليوم التاسع على التوالي يشن الجيش "الإسرائيلي" هجوما بريا وحصارا مطبقا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وصباح 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش "الإسرائيلي" بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة (مساء 5 أكتوبر) على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.