الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

إتصال هاتفي بين الرئيس الايراني ونظيره الفرنسي

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :