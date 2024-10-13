الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان لماكرون:ايران لطالما أرادت منطقة آمنة بعيدة عن الحروب ورحبت بوقف إطلاق النار لكن الصهاينة أظهروا عدم إلتزامهم بأي إطار إنساني

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :