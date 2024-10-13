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الرئيس بزشكيان لماكرون: ندعو فرنسا وباقي الدول الاوروبية إلى تكثيف جهودها لإجبار الكيان الصهيوني على وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ولبنان

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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