عام على طوفان الأقصى.. جبهة اليمن مستمرة وتتوسع

العالم - المشهد اليمني

وقال الناطق العسكري العميد يحيى سريع إن السفنتين أصيبتا إصابة بالغة، وإن القوات اليمنية مستمرة بفرض الحصار البحري على الكيان الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. العمليات اليمنية تتابعت بشكل ملحوظ بعد عام على عمليات الاقصى، حيث استهدفت قلب كيان الاحتلال الاسرائيلي بعدد من العمليات العسكرية الناجحة، كما وسعت من استهدافها للقوى الداعمة لكيان الاحتلال في البحر الاحمر والمحيط الهندي وأصبحت تفرض استراتيجة مهمة في البحار ضد كيان الاحتلال وداعميه، كما توعدت بالتصعيد الكبير للدفاع عن لبنان.

ضيوف الحلقة

الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء خالد غراب

المحلل السياسي محمد ابو رأس

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