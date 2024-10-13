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عام على طوفان الأقصى.. جبهة اليمن مستمرة وتتوسع

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

وسعت جبهة الاسناد اليمنية نوعا وكما من عملياتها العسكرية والشعبية المناصرة لغزة ولبنان، وفي جديد عملياتها أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها بالصواريخ البالستية والطيران المسير سفينة امريكية في البحر الأحمر، وأخرى في المحيط الهندي.

العالم - المشهد اليمني

وقال الناطق العسكري العميد يحيى سريع إن السفنتين أصيبتا إصابة بالغة، وإن القوات اليمنية مستمرة بفرض الحصار البحري على الكيان الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. العمليات اليمنية تتابعت بشكل ملحوظ بعد عام على عمليات الاقصى، حيث استهدفت قلب كيان الاحتلال الاسرائيلي بعدد من العمليات العسكرية الناجحة، كما وسعت من استهدافها للقوى الداعمة لكيان الاحتلال في البحر الاحمر والمحيط الهندي وأصبحت تفرض استراتيجة مهمة في البحار ضد كيان الاحتلال وداعميه، كما توعدت بالتصعيد الكبير للدفاع عن لبنان.

ضيوف الحلقة

الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء خالد غراب

المحلل السياسي محمد ابو رأس

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