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يديعوت أحرونوت : إرتفاع عدد الجرحى جراء إنفجار المسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا إلى 40
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وسائل إعلام إسرائيلية: نحن أمام أصعب حدث منذ بداية الحرب
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حزب الله: نحذر المستوطنين الصهاينة من التواجد قرب التجمعات العسكرية لجيش العدو حتى إشعار آخر
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حزب الله: إستهدفنا قاعدة تسونبار اللوجستية في الجولان المحتل بصلية صاروخية
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وسائل إعلام عبرية تتحدث عن سقوط 15 قتيلا و40 مصابا بعملية بنيامينا جنوبي حيفا
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إذاعة جيش الاحتلال: 3 قتلى و 24 مصابا 9 منهم بحالة خطيرة جراء إنفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا
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إعلام العدو: عدد الاصابات أكبر بكثير مما تم الاعلان عنه جراء إنفجار المسيرة في بنيامينا جنوب حيفا
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الاعلام العبري: أكثر من 50 سيارة اسعاف تهرع الى مكان هجوم بنيامينا
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وسائل اعلام إسرائيلية: هناك عدد من القتلى من الجنود جراء انفجار طائرة مسيرة جنوب حيفا
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القناة 12 العبرية: قوات كبيرة من الشرطة والاسعاف إضافة للمروحيات هرعت إلى مكان سقوط المسيرة التي تسببت حتى آلان إلى 25 إصابة منها 5 خطيرة
وسائل إعلام عبرية: 15 إصابة جراء إنفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله على جنوب حيفا
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.