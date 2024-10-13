الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام عبرية: 15 إصابة جراء إنفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله على جنوب حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :