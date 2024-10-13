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إعلام العدو: طائرة مسيرة لحزب الله ضربت غرفة الطعام في قاعدة للواء جولاني في عكا وهناك إصابات حرجة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

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