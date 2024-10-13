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القناة 12 العبرية: قوات كبيرة من الرطة والاسعاف إضافة للمروحيات هرعت إلى مكان سقوط المسيرة التي تسببت حتى آلان إلى 25 إصابة منها 5 خطيرة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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