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الاعلام العبري: أكثر من 50 سيارة اسعاف تهرع الى مكان هجوم بنيامينا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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