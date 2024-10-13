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إذاعة جيش الاحتلال: 3 قتلى و 24 مصابا 9 منهم بحالة خطيرة جراء إنفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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