الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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نحو 10 حالات خطيرة جراء هجوم حيفا فضلا عن 3 قتلى

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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