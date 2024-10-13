فشل القبة الحديدية في صد هجوم مسيرة لبنانية على قاعدة الجولاني بحيفا

العالم - مراسلون

واوضحت مراسلنا الى ان الطائرة المسيرة اصابة قاعدة الطعام داخل قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال ما اسفر عن اصابة 39 جنديا، موضحة الى تحليق منخفض للطائرات المسيرة والحربية في سماء المنطقة.

الاحتلال يحاول رصد اذا كان هناك صواريخ سيتم اطلاقها من لبنان، مبينة ان منطقة الخضيرة قريبة على الحدود اللبنانية، وان جيش الاحتلال يحقق حول اذا ما كانت المسيرة اطلقت صاروخا قبل ان تنفجر.

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واشارت الى ان القبة الحديدة اطلقت عدد من الصواريخ الاعتراضية تجاه مسيرة ثانية وذلك دون ان تدوي صافرات الانذار وفق الاعلام العبري والمصادر المحلية.هذا و يسود حالة من التوتر بعد هذا الانفجار الذي شكل مفاجأة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وتابعت ان طواقم الاسعاف الاسرائيلية تستمر في نقل الاصابات من قاعدة التدريب العسكرية جولاني، وهي قواعدة عادة ما يكون بها عدد كبير من الجنود

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