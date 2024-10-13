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حركة المجاهدين الفلسطينية: نبارك العملية النوعية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان باستهداف قاعدة عسكرية صهيونية حساسة بمسيرة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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