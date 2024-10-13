شاهد.. الاحتلال يعترف بالهجوم الاكثر قوة ودموية على قاعدة عسكرية بمنطقة بنيامينا

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بوتيرة متصاعدة، تكثف المقاومة اللبنانية استهدافاتها لجيش الاحتلال الإسرائليي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة وفي داخل كيان الاحتلال.

المقاومة شنت هجوما بطائرة مسيرة استهدف قاعدة لجيش الاحتلال في منطقة بنيامينا جنوب حيفا. الاعلام العبري كشف ان الهجوم ادى الى مقتل وجرح العشرات حيث هرعت عشرات سيارات الاسعاف والمروحيات للمكان لنقل المصابين، فيما وصف الاعلام العبري الهجوم بانه الاكثر قوة ودموية منذ بدء الحرب.

المقاومة شنت هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمالي فلسطين المحتلة، مستهدفة مواقع الاحتلال بشكل مكثف. وأعلنت المقاومة استهداف تجمعات لجنود الاحتلال إضافة إلى آلية عسكرية في موقع رامية، محققين إصابات مباشرة. كما استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة وخلة وردة ومحيط ثكنة شوميرا، إضافة إلى قصف مربض الاحتلال في معيليا.

المقاومة أعلنت أن مجاهديها استهدفوا ثكنة زرعيت بصاروخ بركان، كما استهدفوا قاعدة تسوريت غربي كرميئيل وموقع حبوشيت، ومواقع الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة.

كما استهدفوا أيضا دبابة لجنود الاحتلال جنوب بلدة القوزح بصارخ موجه، ما أدى إلى احتراقها وايقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

مجاهدو المقاومة تصدوا لمحاولات تسلل لجنود الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية، حيث قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود الاحتلال واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية. إضافة إلى التصدي لمحاولة تسلل لجنود الاحتلال إلى بلدة بليدا واشتباك مع الجنود من مسافة صفر. المجاهدون تصدوا أيضا لجنود الاحتلال الذين حاولوا التسلل إلى بلدة القوزح موقعين إياهم بين قتيل وجريح.



الإعلام العبري كشف أن مروحيات نقلت أعدادا كبيرة من الجرحى في صفوف جيش الاحتلال إلى مستشفى رمبام، كانوا قد أصيبوا في المواجهات مع المقاومة اللبنانية. مستشفى رمبام قال إن أكثر من ثلاثين مصابا من جنود الاحتلال نقلوا للعلاج بعد مواجهات يوم الاحد عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.