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وسائل اعلام إسرائيلية: أكثر من 110 جرحى من الجيش أصيبوا اليوم في المعارك الدائرة في القطاع الشمالي

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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