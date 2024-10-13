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ألوية صلاح الدين تقصف بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى غرف قيادة الاحتلال في "محور نتساريم" بصاروخين من طراز 107

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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