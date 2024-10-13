الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :