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حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بصلية صاروخية

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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