الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مهدي المشاط: دماء القادة زادت مجاهدي المقاومة تصميما وتفانيا وثباتا على مواصلة السير على خط الشهداء وعلى طريق القدس حتى تحقيق النصر

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :