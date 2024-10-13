الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية نوعية مركز التأهيل والصيانة 7200 جنوب حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :