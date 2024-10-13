بالفيديو… اللحظات الأولى لضربة حزب الله معسكر تدريب للواء غولاني

العالم-لبنان
ويظهر المقطع هلع وذعر الجنود الصهيانية بالإضافة إلى سقوط إصابات في صفوفهم.
وأعلن حزب الله اللبناني استهداف معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت وسال إعلام عبرية إصابة العشرات إثر هذا الهجوم.
حيفا
وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردا على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية مساء الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير".