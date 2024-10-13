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مصادر إعلامية: الولايات المتحدة ترسل 100 عسكري إلى "إسرائيل" لاستخدام بطارية "ثاد" للدفاع الجوي للحماية من تهديد الهجمات الصاروخية من إيران

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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