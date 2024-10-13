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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: نعد العدو الإسرائيلي بأن ما شهده قليل أمام ما ينتظره إذا واصل الاعتداء على شعبنا
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جيش الاحتلال: مقتل 4 جنود وإصابة 67 آخرين بينهم 7 بحالة خطيرة جراء انفجار المسيرة في قاعدة بنيامينا العسكرية جنوب حيفا
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جيش الاحتلال: مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين جراء انفجار مسيرة في قاعدة عسكرية قرب بنيامينا جنوب حيفا
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جيش الاحتلال: مقتل 4 جنود جراء انفجار مسيرة في قاعدة عسكرية قرب بنيامينا جنوب حيفا
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مصادر إعلامية: الولايات المتحدة ترسل 100 عسكري إلى "إسرائيل" لاستخدام بطارية "ثاد" للدفاع الجوي للحماية من تهديد الهجمات الصاروخية من إيران
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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: مجزرة الليلة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها العدو الإسرائيلي إلى 191 مركزا
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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: 22 شهيدا و80 إصابة في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة المفتي في مخيم النصيرات بينهم 15 طفلا وامرأة
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حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية نوعية مركز التأهيل والصيانة 7200 جنوب حيفا
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وسائل إعلام إسرائيلية: إندلاع حريق في مبنى بحيفا بعد سقوط صاروخ في المكان
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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه منطقة حيفا
جيش الاحتلال: مقتل 4 جنود جراء انفجار مسيرة في قاعدة عسكرية قرب بنيامينا جنوب حيفا
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
الیمن
مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.