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جيش الاحتلال: مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين جراء انفجار مسيرة في قاعدة عسكرية قرب بنيامينا جنوب حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

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