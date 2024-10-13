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جيش الاحتلال: مقتل 4 جنود وإصابة 67 آخرين بينهم 7 بحالة خطيرة جراء انفجار المسيرة في قاعدة بنيامينا العسكرية جنوب حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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