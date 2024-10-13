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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: نعد العدو الإسرائيلي بأن ما شهده قليل أمام ما ينتظره إذا واصل الاعتداء على شعبنا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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