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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

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