الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين بقصف الاحتلال خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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