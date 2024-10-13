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حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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