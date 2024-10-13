الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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مصادر فلسطينية: حريق كبير يلتهم أكثر من 30 خيمة للنازحين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي والنيران تمتد إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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