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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 3 شهداء و40 مصابا في قصف الاحتلال للمرة السابعة على التوالي خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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