الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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سماع دوي انفجار عنيف جدا على محيط مستشقى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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