الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطيران المسير هدفا حيويا في غور الأردن

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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