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مصادر فلسطينية: زوارق حربية اسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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