الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف اسرائيلي مكثف على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :