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شهيدان و5 جرحى باستهداف الاحتلال فلسطينيين حاولوا العودة لمنازلهم بجباليا

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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