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مراسل العالم: الاحتلال لم يتمكن حتى الان من سحب الاليات التي دمرتها المقاومة في راس الناقورة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

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