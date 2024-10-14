الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: جيش الاحتلال يواصل محاولاته الفاشلة لاقتحام بلدة مارون الراس

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :