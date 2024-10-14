الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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معاريف: لا يوجد حاليا لدى "اسرائيل" نظام اعتراض مخصص للتعامل مع المسيرات التي يتم اطلاقها من لبنان وغزة وسورية والعراق وايران واليمن

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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