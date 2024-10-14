الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اذاعة جيش الاحتلال: تحقيقات اولية تقول إن المسيرة فقد أثرها بعد ذلك ووصلت الى المعسكر قرب بينيامينا

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :