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قصف اسرائيلي مكثف على منطقتي الصفطاوي والتوام بمخيم جباليا شمال القطاع

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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