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طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارات على بلدة معروب جنوب لبنان

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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