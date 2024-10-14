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بيان الخارجية الايرانية حول استشهاد العميد نيلفروشان : اغتيال هذا المسؤول العسكري الايراني الكبير عمل غير قانوني وجريمة لاتغتفر

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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